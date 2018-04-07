القاهرة 21 رجب 1439 هـ الموافق 07 أبريل 2018 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتة إلى مقتل سبعة فلسطينيين وإصابة 250 آخرين، خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلية قرب السياج الحدودي الفاصل شرق قطاع غزة.ونشرت في الإطار ذاته، مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بإجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات الإسرائيلية التي وقعت على حدود غزة.وتطرقت إلى المباحثات التي أجراها الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مع الرئيس البرتغالي "ارنستو ريبيلو دي سوزا"، وتناولت وجهات النظر حول عدد من القضايا الهامة على المستويين الإقليمي والدولي.وعرجت على إعلان الحكومة الفرنسية منح لبنان 672 مليون دولار، لدعم الإصلاحات الاقتصادية في البلاد.وسلطت صحف مصر في متفرقات أخرى، الضوء على نتائج الاجتماع الذي عقد بشأن سد النهضة في العاصمة السودانية الخرطوم، بمشاركة وزراء الخارجية والمياه وأجهزة المخابرات في مصر والسودان وإثيوبيا.// انتهى //10:41ت م