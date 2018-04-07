بقيق 21 رجب 1439 هـ الموافق 07 أبريل 2018 م واسرفعت بلدية بقيق خلال النصف الأول من العام 1439هـ، 54800 طن من النفايات، 8000 طن من مخلفات البناء .وأوضح رئيس البلدية المهندس فارس بن محمد آل عريج أن البلدية قامت البلدية بعمل مسح ميداني شامل للمحافظة والهجر التابعة لها شمل المباني والحدائق الحكومية لاستكشاف الآفات الضارة بالصحة العامة وعمل خطة وتدابير لمكافحة تلك الآفات والحشرات والقوارض باستخدام الأجهزة والمعدات الحديثة المناسبة وكذلك ردم المستنقعات للقضاء على بؤر التجمعات حيث بلغت كمية المبيدات المستهلكة 1200 لتر مركز وبلغت المبيدات الصلبة 136كيلوجراما .وأشار إلى أن البلدية تتابع أعمال المسلخ والتأكد من سلامة المذبوحات من خلال فحصها قبل وبعد وأثناء الذبح لضمان خلوها من أي أمراض معدية أو أمراض وخلو العاملين في المسلخ من أي مرض معدي إذ بلغ عدد المذبوحات من الأغنام (22029 رأسا) ومن الإبل (924 رأسا) فيما بلغت الإعدامات الكلية (57 رأسا) والإعدامات الجزئية (4807 رؤوس) .// انتهى //11:01ت م