بيروت 21 رجب 1439 هـ الموافق 07 أبريل 2018 م واسانتهك الطيران الحربي الإسرائيلي سيادة الأجواء اللبنانية وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بتحليقه اليوم بشكل مكثف فوق العديد من مناطق جنوب لبنان.وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية امتد تحليق الطائرات الإسرائيلية على علو متوسط فوق مناطق حاصبيا والعرقوب وجبل الشيخ ومزارع شبعا والجولان المحتل.كما كشفت الوكالة أن طائرات بدون طيار إسرائيلية انتهكت الأجواء اللبنانية شمالا لليوم الثاني على التوالي وتتناوب على التحليق باستمرار فوق المناطق الجبلية من محافظة عكار وتلك المشتركة مع المناطق البقاعية لمحافظة بعلبك الهرمل.وأوضحت أن هدير هذه الطائرات يسمع ليلا واليوم صباحا حيث أمكن التقاط صور لها وهي تمسح الأجواء اللبنانية.// انتهى //11:01ت م