سكاكا 21 رجب 1439 هـ الموافق 07 أبريل 2018 م واسباشرت الفرق الميدانية للدفاع المدني بمدينة سكاكا مساء أمس 44 بلاغا بعد هطول الأمطار الغزيرة .وبين المتحدث الرسمي بالمديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة المقدم معيش بن نمر الرويلي، أن البلاغات تنوعت بين تجمعات مياه واحتجاز لأشخاص بالسيارات ودخول مياة لعدد من المنازل والمتاجر وحدوث التماسات كهربائية.ودعا المقدم الرويلي المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من أخطار السيول المنقولة وعدم المخاطرة بقطع الاودية والشعاب أثناء جريانها .// انتهى //11:05ت م