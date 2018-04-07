جيزان 21 رجب 1439 هـ الموافق 07 أبريل 2018 م واسنفذت الجمعية السعودية للإدارة التابعة لجامعة الملك سعود مساء أمس ، ثلاث دورت تدريبية ضمن مبادرتها المقامة بعنوان "مبادرة إرادة وعزيمة" , وذلك بمقر الخيمة المخصصة للدورات بالواجهة البحرية في الكورنيش الشمالي بمدينة جيزان.وأوضحت مشرفة الفعاليات بفخر واعتزاز البندري بنت علي السمحان أن فعاليات الجمعية في يومها الثاني تضمنت ثلاث دورات الأولى بعنوان " هندسة النجاح" قدمتها الدكتورة وفاء عبدالعزيز والثانية بعنوان " إدارة الضغوط " قدمتها ناديه الجعيد ، والثالثة بعنوان" تقدير الذات " قدمها المدرب حسن احمد الزهراني.وبينت أن الدورات تهدف إلى تطوير مهارات المشاركين والمشاركات في تعزيز الثقة بالنفس وتحفيزهم وتشجيعهم على النجاح والتفاعل مع المجتمع.وأشارات إلى أن الدورات التدريبية شهدت أقبال من قبل أبناء وأسر الشهداء وأهالي المنطقة حيث بلغ عدد المشاركين 250 مشاركا ومشاركة.من جانبها بينت مشرفة الجمعية السعودية للإدارة المدربة نادية بنت ثواب الجعيد , أن مشاركة الجمعية في فعالية فخر واعتزاز يأتي انطلاقاً من دورها الريادي في خدمة أفراد المجتمع و تنمية الفكر العلمي في مجال الإدارة وتطويره , وإتاحة الفرصة للعاملين في المجالات الإدارية للإسهـام في التقدم العلمي ونشر الفكر الإداري ضمن اهتمامات الجمعية وتقديم المشورة والقيام بالدراسات اللازمة لرفع مستوى الأداء في المجالات القيادية و الإدارية في المؤسسات والهيئات.// انتهى//11:11ت م