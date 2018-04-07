إسلام آباد 21 رجب 1439 هـ الموافق 07 أبريل 2018 م واسأبزرت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم اتفاق باكستان وأفغانستان على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب ودعم عملية السلام الأفغانية.واهتمت بدعوة رئيس الوزراء الباكستاني شاهد عباسي والرئيس الأفغاني أشرف غني لحركة طالبان إلى وقف المقاومة المسلحة والعودة إلى طاولة المفاوضات لإيجاد حل سلمي للأزمة الأفغانية.وسلطت الضوء على تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسط استمرار العدوان الإسرائيلي على المدنيين الأبرياء.وتطرقت إلى تجديد الرئيس الباكستاني ممنون حسين التزام بلاده بالوقوف مع الشعب الكشميري ودعمه سياسياً وأخلاقياً ودبلوماسياً حتى ينال حقه المشروع في تقرير المصير.وأشارت إلى اتفاق باكستان وروسيا على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات خاصة في المجالات الدفاعية والعسكرية لاسيما التدريب العسكري وإجراء تمارين عسكرية مشتركة.وأخبرت عن رفض باكستان لصحة المزاعم الأفغانية بشأن انتهاك قواتها المجال الجوي الأفغاني وتنفيذها غارات داخل الأراضي الأفغانية.وتابعت وضع المسلمين الروهينغا الذين تم إجلائهم قسراً من ميانيمار ويواجهون ظروفاً صعبة في الدول التي نزحوا إليها.وتطرقت في الشأن الإقليمي إلى تطورات الوضع الأمني في أفغانستان، وزيارة رئيس نيبال إلى الهند.// انتهى //11:42ت م