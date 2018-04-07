عمّان21 رجب 1439 هـ الموافق 07 أبريل 2018 م واسأدانت الحكومة الأردنية الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد المسجد الأقصى خصوصاً الاقتحامات الاستفزازية للمتطرفين إلى باحات المسجد الأقصى المبارك بشكل يومي بحماية الشرطة الإسرائيلية.وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني، في بيان صحفي، إن الأعياد الدينية اليهودية أصبحت للأسف مناسبات لزيادة التوتر في الحرم الشريف من خلال الممارسات المُدانة والمرفوضة من قبل الجماعات المتطرفة بحماية الشرطة الإسرائيلية، التي تنتهك حرمة هذا المكان المقدّس وتستفز مشاعر المُصلين فيه.وأكّد المومني على ضرورة وقف مثل هذه الاجراءات الاستفزازية فوراً والحفاظ على الوضع التاريخي القائم في المكان، واحترام الدور الأردني في رعاية المقدسات في القدس الشرقية الذي اعترفت به معاهدة السلام بين البلدين.// انتهى //11:43ت م