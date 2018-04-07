إسلام آباد 21 رجب 1439 هـ الموافق 07 أبريل 2018 م واسالتقى رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه رئيس الأركان العامة للجيش البريطاني الجنرال نيكولاس بيترك كارتر الذي يزور باكستان حالياً.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم أن الجانبين بحثا خلال اللقاء الذي جرى بمقر القيادة العامة للجيش الباكستاني في مدينة راولبندي عدد من الأمور المهنية والفنية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى استعراض الوضع الأمني الإقليمي.وأشاد الجنرال كارتر بالإجراءات التي اتخذتها باكستان لمكافحة الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار إلى المناطق القريبة من الحدود المشتركة مع أفغانستان.// انتهى //11:43ت م