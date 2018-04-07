إسلام آباد 21 رجب 1439 هـ الموافق 07 أبريل 2018 م واساتفقت باكستان وروسيا على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات لاسيما في مجالات والاقتصاد والتجارة والطاقة والدفاع والعلم والتكنولوجيا.جاء ذلك خلال المباحثات التي جرت بين وزير الدفاع الباكستاني خرم دستغير ووزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف على هامش مؤتمر الأمن الدولي 2018 في موسكو.وأوضح بيان صادر في إسلام آباد اليوم أن الوزيرين بصفتهما الرئيسان للجنة الحكومية الروسية ـ الباكستانية المعنية بالتعاون التجاري والاقتصادي والفني استعرضا خلال الاجتماع جملة من الأمور المتعلقة بسير التعاون الثنائي بين البلدين.// انتهى //12:01ت م