عمّان21 رجب 1439 هـ الموافق 07 أبريل 2018 م واسبدأت في منتجع البحر الميت جنوب الأردن اليوم فعاليات الملتقى السادس عشر لمجتمع الأعمال العربي تحت عنوان (نحو شراكات عربية تكاملية).وينظم الملتقى اتحاد رجال الأعمال العرب بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال الأردنيين، وبمشاركة واسعة من القطاعين العام والخاص، وممثلي جامعة الدول العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية وصندوق النقد العربي والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.وقال رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب حمدي الطباع، في حفل الافتتاح، إن الملتقى ينعقد في ظل أوضاع اقتصادية صعبة يشهدها عدد من الدول العربية، مبينا أنه سيتم وضع رجال الأعمال والمستثمرين العرب في أحدث المستجدات العالمية في محاور الاقتصاد الأخضر، والاقتصاد المعرفي والثورة الإلكترونية الاقتصادية والعملات الرقمية ودور الشباب العربي في ريادة الأعمال وفرص الاستثمار في الوطن العربي.وشدد الطباع على دور الاستثمارات العربية المشتركة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية، وإرساء الدعائم الأساسية للتكامل الاقتصادي العربي وترسيخ المصالح المشتركة بين الدول العربية.وأكد أن الظروف التي تشهدها المنطقة تحتم على الحكومات العربية التعاون مع القطاع الخاص بمختلف مؤسساته لمواجهة الضغوط الاقتصادية التي أفرزتها الأزمات السياسية من خلال تعزيز التكامل التجاري وإقامة استثمارات جديدة لتوفير فرص العمل للشباب.ولفت الطباع إلى مشاركة أكثر من 300 رجل أعمال ومستثمر وشخصيات اقتصادية عربية، من خمس عشرة دولة عربية في أعمال الملتقى.يذكر أن اتحاد رجال الأعمال العرب، الذي يتخذ من عمّان مقرا له، تأسس سنة 1997 كهيئة عربية غير حكومية مستقلة لا تهدف إلى الربح، وتضم في عضويتها جمعيات وهيئات واتحادات رجال الأعمال العرب.// انتهى //12:02ت م