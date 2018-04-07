تونس 21 رجب 1439 هـ الموافق 07 أبريل 2018 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بالشأن الداخلي للبلاد في ظل تأكيد سفير الاتحاد الأوروبي بتونس باتريس برفاميني أن تونس تعد الشريك الاقتصادي الأول للاتحاد الأوروبي.وتحدثت في شأن داخلي ايضا عن اشتباك تشكيلة عسكرية مع عناصر إرهابية متمركزة بجبال مدينة الكاف شمال غرب تونس وحجز ذخائر وأسلحة كانت بمنطقة الاشتباك.وانشغلت دولياً بمستجدات الأحداث في الأراضي المحتلة مع استشهاد 8 فلسطينيين في الجمعة الثانية من مواجهات مسيرات العودة مع الجيش الاسرائيلي شرق قطاع غزة ، مشيرة إلى أن المتظاهرين قتلوا جراء إصابتهم بالرصاص الحي خلال المواجهات.وأشارت إلى انطلاق أعمال الملتقى الوطني الليبي برعاية الأمم المتحدة الذي يجمع كافة أطياف المجتمع بهدف التحضير لمؤتمر الحوار الوطني الذي تعتزم المنظمة الدولية تنظيمه قريباً لإنهاء حالة الانقسام السائد في البلاد.وتابعت صحف تونس في إطار تقارير إخبارية متفرقة مقتل 24 مدنياً إثر غارات شنتها طائرات تابعة للنظام السوري على مدينة دوما ، وتولي دولة الكويت لأول مرة منصب المراقب العام الدائم لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة في جنيف.// انتهى //12:02ت م