جنيف 21 رجب 1439 هـ الموافق 07 أبريل 2018 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أمس الأول معالي وزير شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية أليستر بيرت، وذلك على هامش المؤتمر الدولي رفيع المستوى للدول المانحة لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن المنعقد في مقر الأمم المتحدة بجنيف، بحضور السفير محمد آل جابر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن والمدير التنفيذي لمركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأمم المتحدة بجنيف الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل.و أبرز معالي الدكتور الربيعة ما تقدمه المملكة العربية السعودية ووقوفها مع اليمن في أزمته التي يمر بها مستعرضاً معاليه ما قدمه المركز خلال ثلاث سنوات للمنكوبين في العالم خصوصا في اليمن وقال : للمركز مشاريع وبرامج إغاثية وإنسانية متنوعة وصلت إلى 367 مشروعاً في 40 دولة حظي اليمن منها بالنصيب الأوفر ، من بينها تقديم 217 مشروعاً في مختلف القطاعات شملت المحافظات اليمنية كافة دون استثناء بما فيها صعدة وحجة وصنعاء.وأشار معالي الدكتور الربيعة إلى الانتهاكات الانسانية الخطيرة التي تمارسها المليشيات الحوثية من إطلاق للصواريخ الباليستية على مدن ومناطق المملكة .وقال : جهود المملكة ودوّل التحالف في دعم العمل الإنساني وإطلاق خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن والجهود الكبيرة لفتح الموانئ والمعابر والبرية والجوية ودعم قدراتها لدخول المساعدات الانسانية والتجارية والوقود تأكيد على حرص المملكة على الشعب اليمني، إضافة إلى جهود المملكة في دعم البنك المركزي اليمني لضمان استقرار الاقتصاد اليمني و أهمية دخول جميع الموارد اليمنية إلى البنك المركزي لتتمكن الحكومة اليمنية من دفع الرواتب وتطبيق آليات تضمن الشفافية المالية اللازمة.كما جرى بحث التعاون المشترك في مجالي الإغاثة والعمل الإنساني.//انتهى//12:33ت م