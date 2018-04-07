جيزان 21 رجب 1439 هـ الموافق 07 أبريل 2018 م واسشهد معرض القوات المسلحة، المشارك في فعالية " فخر واعتزاز" في نسخته الثانية والمقام بالواجهة البحرية للكورنيش الشمالي بمدينة جيزان , إقبالاً من الزوار من داخل منطقة جازان وخارجها .ويتضمن المعرض الذي تشارك فيه جميع القطاعات العسكرية " البرية والجوية والدفاع الجوي والبحرية " العديد من الأسلحة والإمكانيات التي يستخدمها الجنود البواسل في الدفاع عن الدين والوطن مثل الدبابات وراجمة الصواريخ ومدفعية الميدان والعربات والأسلحة بمختلف العيارات، واتصالات الأقمار الصناعية التي تخدم سير المعركة، وبعض مجسمات الألغام الهيكلية والذخائر المستخدمة، والإسناد الجوي، ووسائل الاتصالات والصيانة، ووسائل البحث والإنقاذ من قبل طائرات الإنقاذ.كما يتضمن المعرض عدد من مجسمات للصواريخ والمدفعية وأسلحة الدفاع الجوي وكاسحات الألغام ، والطائرة بدون طيار، ومجسمات لطائرات الأباتشي القتالية والمناظير الليلية والنهارية، إضافة لعرض أجهزة اتصالات تستخدم في إرسال البرقيات والقيام بمهام الاتصال، الى جانب العديد من المجسمات وبقايا الصواريخ التي تم تدميرها بواسطة قوات الدفاع الجوي.كما يضم جناح حرس الحدود المشاركة في فعاليات " فخر واعتزاز" العديد من ادوات البحث والإنقاذ، وركن يحتوي على صور لشهداء الواجب من منسوبي حرس الحدود.//انتهى//13:18ت م