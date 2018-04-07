السيح 21 رجب 1439 هـ الموافق 07 أبريل 2018 م واسترعى حرم سمو أمير منطقة الرياض ،صاحبة السمو الملكي الأميرة نورة بنت محمد بن سعود ، بعد غدٍ الأثنين حفل تخريج الدفعة التاسعة من طالبات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج ، للعام الجامعي 1438- 1439هـ ، وذلك في قاعة القصر للمؤتمرات بمدينة السيح.وأعرب معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد عن شكره وتقديره لسموها على رعايتها لحفل تخريج طالبات الجامعة ، ومشاركتها بناتها الخريجات فرحة تخرجهن ، مؤكدًا أن هذه الرعاية تجسد مدى اهتمام قادة وولاة الأمر بمشاركة أبناء الوطن فرحتهم، والوقوف خلف كل منجز علمي من شأنه رفعة البلاد وتطورها.وبين الحامد أن الجامعة تسعى جاهدة لتحقيق أهداف وتطلعات رؤية 2030، وفق منظومة تعليمية تحرص على جودة التعليم وتوفير الطاقات والخدمات لطلاب وطالبات الجامعة بما يكفل حملهم لأفكار نيرة تسهم في دفعة عجلة التقدم.من جهتها أوضحت وكيلة الجامعة للشؤون الطالبات الدكتورة بشرى بنت أحمد الحماد، أن عدد خريجات هذا العام بلغ 3196 طالبة في درجتي البكالوريوس والماجستير يمثلون مختلف التخصصات العلمية والإنسانية في 13 كلية.وقالت إن الخريجات سيسهمن بمشيئة الله في خطط التطوير والتنمية الشاملة في بلادنا من خلال التحاقهنّ بسوق العمل ، لتبدأ مرحلة جديدة في حياتهن ، تتمثل في الانتقال من الجانب النظري إلى التطبيق الفعلي ، بما يجعلهنّ شريكات في نماء الوطن وازدهاره.// انتهى //13:25ت م