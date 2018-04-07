جنيف 21 رجب 1439 هـ الموافق 07 أبريل 2018 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أمس الأول، مدير عام المنظمة الدولية للهجرة وليام لاسي سوينغ، على هامش المؤتمر الدولي رفيع المستوى للدول المانحة لتمويلخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، بمقر الأمم المتحدة في جنيف.وناقش الجانبان الشؤون الإغاثية والإنسانية والمشروعات المشتركة بينهما وسبل تعزيز التعاون الثنائي.وأبرز الدكتور الربيعة خلال اللقاء جهود المركز في دعم مهجري الروهينجا في بنغلاديش وماليزيا، و ما ينفذه المركز من برامج تجاه العائدين الصوماليين من اليمن، وتوفير المأوى والحماية والرعاية التعليمية والصحية للاجئين اليمنيين هناك، وأيضَا مساعدات المركز للنازحينالسوريين واللاجئين منهم في الأردن ولبنان وتركيا.وأشاد سوينغ بالبرامج الإغاثية والأعمال الإنسانية التي يقدمها المركز للشعب اليمني للتخفيف من معاناتهم، ودوره المميز في حل مشكلات النازحين بمختلف دول العالم وتقديم الخدمات الأساسية لهم.// انتهى //13:28ت م