جيزان 21 رجب 1439 هـ الموافق 07 أبريل 2018 م واساحتفت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة جازان " غراس ط مساء أمس ، بمناسبة اليوم العالمي لليتيم ، وذلك بمركز الراشد التجاري بمدينة جيزان ، بحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية بجازان عامر بن محمد فقيهي ، ونائب رئيس اللجنة العباس بن أحمد الحازمي .وبين المدير التنفيذي للجمعية محمد بن عبدالفتاح الحازمي ،أن جمعية غراس تشارك في هذه المناسبة للاهتمام بهذه الفئة الغالية من المجتمع ، وللتأكيد على دور الجمعية الريادي في تنمية شخصية اليتيم ورعايته بمنطقة جازان من خلال منظومة متكاملة من البرامج والخدمات لرعاية اليتيم وأسرته بأسلوب متطور وحديث ، مشيراً إلى أن كفالة اليتيم تشمل الرعاية والاهتمام بصحته وتعليمه وتثقيفه وزرع الأمل في نفسه والحرص على توجيه سلوكه وتنمية مستقبله .وتطرق إلى دور الجمعية الفتية في كفالة 1000 يتيم ويتيمة ، فضلًا عن إبرام العديد من عقود الشراكات مع قطاعات حكومية وأهلية لتقديم خدمات متميزة للأيتام .وتضمن الحفل العديد من البرامج الترفيهية والعروض الفنية بمشاركة الأيتام ، فيما جرى تكريم الكافلين للأيتام ، والداعمين والمتعاونين مع الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام .// انتهى //13:32ت م