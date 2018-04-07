اجتماعي / جمعية رعاية الأيتام بجازان تحتفي باليوم العالمي لليتيم
السبت 1439/7/21 هـ الموافق 2018/04/07 م واس
جيزان 21 رجب 1439 هـ الموافق 07 أبريل 2018 م واس
احتفت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة جازان " غراس ط مساء أمس ، بمناسبة اليوم العالمي لليتيم ، وذلك بمركز الراشد التجاري بمدينة جيزان ، بحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية بجازان عامر بن محمد فقيهي ، ونائب رئيس اللجنة العباس بن أحمد الحازمي .
وبين المدير التنفيذي للجمعية محمد بن عبدالفتاح الحازمي ،أن جمعية غراس تشارك في هذه المناسبة للاهتمام بهذه الفئة الغالية من المجتمع ، وللتأكيد على دور الجمعية الريادي في تنمية شخصية اليتيم ورعايته بمنطقة جازان من خلال منظومة متكاملة من البرامج والخدمات لرعاية اليتيم وأسرته بأسلوب متطور وحديث ، مشيراً إلى أن كفالة اليتيم تشمل الرعاية والاهتمام بصحته وتعليمه وتثقيفه وزرع الأمل في نفسه والحرص على توجيه سلوكه وتنمية مستقبله .
وتطرق إلى دور الجمعية الفتية في كفالة 1000 يتيم ويتيمة ، فضلًا عن إبرام العديد من عقود الشراكات مع قطاعات حكومية وأهلية لتقديم خدمات متميزة للأيتام .
وتضمن الحفل العديد من البرامج الترفيهية والعروض الفنية بمشاركة الأيتام ، فيما جرى تكريم الكافلين للأيتام ، والداعمين والمتعاونين مع الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام .
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13:32ت م