جيزان 21 رجب 1439 هـ الموافق 07 أبريل 2018 م واستشارك الإدارة العامة للتعليم بجازان ممثلة في إدارة النشاط الطلابي , في فعاليات " فخر و اعتزاز 2 " المقامة حالياً بالكورنيش الشمالي بمدينة جيزان بعدد من الفعاليات الثقافية والفنية , الى جانب معرض يبرز جهود أبطال القوات العسكرية الأشاوس المرابطين في الحد الجنوبي.وأوضح مدير إدارة النشاط الطلابي بتعليم جازان إبراهيم بن عبده حملي , أن مشاركة الإدارة في الفعاليات ياتي ايماناً منها في إبرز الجهود التي سطرها جنودنا البواسل وما يقدمونه من تضحيات للدفاع عن دينهم ووطنهم .وبين أن الإدارة تشارك بأكثر من 100 قائد وكشاف لتنظيم هذه الاحتفالية ومعرض ومرسم حر للاطفال ,وتقديم لوحة إنشادية وطنية بعنوان " فخر واعتزاز إضافة إلى تكريم الطلاب الفائزين في مسابقة القصة والمقالة الخاصة بهذه المناسبة .// انتهى//13:35ت م