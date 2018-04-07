عام / تعليم جازان يشارك في فعاليات " فخر و اعتزاز 2 "
السبت 1439/7/21 هـ الموافق 2018/04/07 م واس
جيزان 21 رجب 1439 هـ الموافق 07 أبريل 2018 م واس
تشارك الإدارة العامة للتعليم بجازان ممثلة في إدارة النشاط الطلابي , في فعاليات " فخر و اعتزاز 2 " المقامة حالياً بالكورنيش الشمالي بمدينة جيزان بعدد من الفعاليات الثقافية والفنية , الى جانب معرض يبرز جهود أبطال القوات العسكرية الأشاوس المرابطين في الحد الجنوبي.
وأوضح مدير إدارة النشاط الطلابي بتعليم جازان إبراهيم بن عبده حملي , أن مشاركة الإدارة في الفعاليات ياتي ايماناً منها في إبرز الجهود التي سطرها جنودنا البواسل وما يقدمونه من تضحيات للدفاع عن دينهم ووطنهم .
وبين أن الإدارة تشارك بأكثر من 100 قائد وكشاف لتنظيم هذه الاحتفالية ومعرض ومرسم حر للاطفال ,وتقديم لوحة إنشادية وطنية بعنوان " فخر واعتزاز إضافة إلى تكريم الطلاب الفائزين في مسابقة القصة والمقالة الخاصة بهذه المناسبة .
// انتهى//
13:35ت م