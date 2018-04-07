بقيق 21 رجب 1439 هـ الموافق 07 أبريل 2018 م واسأطلقت بلدية محافظة بقيق التابعة لأمانة المنطقة الشرقية ً، حزمة من الفرص الاستثمارية، تهدف إلى إبراز الملامح الاستثمارية في المحافظة، وترتكز بشكل أساسي على التنمية.وأوضح رئيس البلدية المهندس فارس بن محمد آل عريج ،أن الفرص شملت تأجير موقعين لإنشاء صالتي أفراح وتأجير (130) موقع لوحة إعلانية من نوع (تيبول فوانيس) بالشوارع الرئيسية بالمحافظة على الطرق الرئيسية، وموقع سوق تجاري بحي الروضة، وكذلك تأجير موقع كافتيريا بشارع القطيف ، كذلك تأجير عدد (6) مواقع للنفع العام لإقامة نشاط بيع الماشية بسوق الغنم و تأجير (12) موقعا للنفع العام لإقامة نشاط بيع خضار وفواكه ودجاج في أماكن متفرقة بالمحافظة، ويمكن للمستثمرين والمستفيدين زيارة مقر البلدية للتعرف على المواقع الاستثمارية المتاحة والتعرف على نوع الأنشطة الاستثمارية.وأكد أن البلدية تدعم جميع المستفيدين بتقديم الخدمات وتسريع إنهاء الإجراءات لتحقيق نمو اجتماعي وعمراني واقتصادي لجميع الأنشطة الجاذبة التي تخدم سكان المحافظة وتلبي احتياجات الأهالي وتحقق فرص وظيفية للمواطنين، لافتا إلى أن إقامة مثل هذه الفرص الاستثمارية تتواكب مع توجهات وزارة الشؤون البلدية والقروية بأن تكون محافظة بقيق من المحافظات المتميزة والواعدة التي تحقق رضا المستفيدين والأهالي بما تقدمه البلدية من خدمات للمجتمع .// انتهى //13:39ت م