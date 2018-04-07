جدة 21 رجب 1439 هـ الموافق 07 أبريل 2018 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة تحتفي جامعة جدة يوم الأربعاء القادم بتخريج ( 1878) طالباً من مختلف كلياتها يمثلون الدفعة الثالثة للعام الجامعي 1439هـ - 2018م .وتتضمن قائمة الخريجين (1367) طالباً من مرحلة البكالوريوس و(23) طالباً من مرحلة الماجستير و(488) طالباً حاصلاّ على الدبلوم العام في التربية .وأعرب معالي مدير جامعة جدة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان عن بالغ شكره وتقديره لسمو الأمير خالد الفيصل على رعايته لحفل الخريجين لهذا العام ولسمو محافظ جدة على تشريفه الاحتفال وتتويجه ومشاركته الخريجين فرحتهم بهذه المناسبة ومعبرا عن بالغ سروره بتخرج الدفعة الثالثة من أبناء الوطن التي تنتظم في مسيرة الخير والبناء والتنمية المستقبلية الواعدة للوطن.من جهته قدم وكيل جامعة جدة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتورعبيد آل مظف التهنئة للخريجين من جامعة جدة في دفعتهم الثالثة بعد أن قضوا في رحاب الجامعة سنوات من الجد والعمل والمثابرة لتأتي محصلتها هذا التفوق العلمي والمعرفي الذي سيسهم في بناء الوطن.وعبر وكيل جامعة جدة الدكتور صالح المزعل عن سعادته الغامرة بإنضمام هذه السواعد والطاقات الفتية من طلاب جامعة جدة للمشاركة الفاعلة في بناء الوطن وتقديم خلاصة علمهم ومعارفهم في صناعة المستقبل المشرق .// انتهى //13:44ت م