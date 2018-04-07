الباحة 21 رجب 1439هـ الموافق 07 أبريل 2018م واسينفذ تعليم الباحة، ضمن جهوده للمحافظة على الصحة العامة للطلاب والطالبات والوقاية من مختلف الأمراض المعدية ؛غداً جولات ميدانية لمدارس المنطقة " بنين - بنات" بالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون الصحية بالمنطقة.ويأتي ذلك ضمن الخطط المنظمة وإجراءاتها المتعددة للتثقيف والوقاية من مختلف الأمراض المعدية من خلال القيام بعدد من الحملات المسحية تتنوع على مستوى المدارس ومكاتب التعليم في مختلف المحافظات بغية نشر التوعية الصحية واشتراطاتها العامة بالمدارس.ووجه المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة سعيد بن محمد مخايش بتسخير جميع الإمكانات المتوفرة والوسائل الإعلامية المتاحة كالرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي الحديثة والنشرات والمطويات واللوحات الحائطية لتوعية منسوبي ومنسوبات المدارس والطلاب والطالبات من الأمراض المعدية، وكيفية الحماية من العدوى بالالتزام بإجراءات الصحة العامة في المدارس حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب ومنسوبي المدارس مع تهيئة الجو الدراسي الصحي للدراسة وإشراك كل الجهات ذات العلاقة على مختلف الأصعدة داخل الإدارة والجهات ذات العلاقة في وزارة الصحة.وشدد المدير العام للتعليم على تهيئة البيئة المدرسية واتخاذ العوامل المناسبة لتفعيل غرفة العيادة المدرسية وتجهيزها باللوازم الطبية، و توفير وسائل النظافة الشخصية و تكثيف أعمال النظافة العامة لجميع مرافق المدارس وأسطح الأثاث .// انتهى //13:48ت م