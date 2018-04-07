أبهــا 21 رجب 1439 هـ الموافق 07 أبريل 2018 م واسأدرجت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ،خمسة مواقع أثرية بمنطقة عسير في سجل الآثار الوطني.وأوضح مدير إدارة التراث الوطني بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني منطقة عسير سعيد بن علي القرني أن الموقع شملت تسجل أربعة مواقع بروضان السليل التابع لمركز وادي بن هشبل ، وموقع واحد بمحافظة المجاردة ، مشيراً إلى أن المواقع الجديدة كانت من خلال بلاغ أحد المواطنين والذي تم تكريمه مؤخرا بملتقى آثار المملكة.ونوه القرني بالدور الذي تقوم به مكاتب الآثار بالمنطقة في المحافظة على المواقع الأثرية وتسجيلها للمواقع الجديدة والعمل عليها من خلال المسح الأثري الذي يقوم به متخصصي الآثار بالمنطقة أو عبر بلاغات المواطنين التي ترد للمكاتب أو عن طريق الهاتف السياحي ١٩٩٨٨ .من جانبه أكد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير المهندس محمد العمرة أن مكاتب الآثار بالمنطقة تعمل على الكشف عن المواقع الأثرية التي لم تكتشف حتى الآن، مشيراً إلى عدد المواقع الأثرية بالمنطقة التي تم تسجيلها في سجل الآثار الوطني بلغ ٤٢٣ موقع أثري.//انتهى//13:53ت م