أبهــا 21 رجب 1439 هـ الموافق 07 أبريل 2018 م واسأتلفت أمانة منطقة عسير أمس نصف طن من الأسماك الفاسدة كانت في طريقها لتوزيعها على محلات تجارية ومطاعم بالمنطقة .وأوضح مدير الرقابة المسائية علي بن سعيد الوادعي أنه تم مباشرة المركبة المشتبه فيها من قبل الفرق الرقابية بعد ورود بلاغ بذلك وهي محملة بالأسماك الفاسدة ، مشيراً إلى أن السائق اعترف بجلبها من منطقة جازان بغرض بيعها وتوزيعها على المحلات في منطقة عسير .وأبان الوادعي أنه تم فحص الأسماك واتضح أنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي من خلال تغير لونها وخواصها الطبيعية ، مشيرا الى أن السيارة كانت مستخدمة من قبل وافدين قاموا بنقل الأسماك بطريقة مخالفة لاشتراطات نقل اللحوم والأسماك والمواد المبردة حيث أن معدل التبريد كان أقل من المعدل المطلوب ، وتم إتلاف كامل الكمية المضبوطة من الأسماك مع تطبيق نظام الغرامات والجزاءات البلدية المعمول بها في مثل هذه الحالات.ودعا الوادعي الجميع للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر قنوات الأمانة التفاعلية أو عن طريق خدمة 940 التي تعمل على مدار اليوم ، لافتاً إلى أنه سيتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين وذلك لوقاية المستهلكين من حالات التسمم الغذائي وحمايتهم من عدوى الأمراض التي قد تنتقل عن طريق تناول غذاء غير آمن.//انتهى//13:59ت م