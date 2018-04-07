بيروت 21 رجب 1439 هـ الموافق 07 أبريل 2018 م واسأعربت مؤسسة القدس الدولية عن قلقها البالغ بسبب مضي سلطات الاحتلال الاسرائيلية في مسارات تهويد القدس المحتلة واقتحام المستوطنين المتواصل للمسجد الأقصى.وأشارت المؤسسة في بيان اليوم إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على المضي في مسارات التهويد المختلفة، ورأت أن تصاعد اقتحامات المسجد الأقصى وصولًا إلى مشروع تهويد وجه الأراضي الفلسطينية المحتلة هي مؤشرات تؤكد، مع غيرها، مضي دولة الاحتلال في مشاريعها التهويدية.وعدت مؤسسة القدس الدولية أن نضال الشعب الفلسطيني المشروع و مسيرات العودة يؤكد ارتباط الشعب الفلسطيني بأرضه، وقدرته على المواجهة.من جهته ، دعا مدير عام مؤسسة القدس الدولية ياسين حمود إلى حماية المسجد الأقصى المبارك من اقتحامات المستوطنين الذين يستغلون ما يسمى بالأعياد العبرية لفرض واقع جديد في المسجد الأقصى المبارك.وعد حمود أن ما يجري الآن في الأقصى المبارك هو استفزاز لمشاعر الفلسطينيين ولشعوب الأمة الغاضبة من سلوك الاحتلال الهمجي المستمر في فلسطين المحتلة.// انتهى //14:16ت م