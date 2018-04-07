الرياض 21 رجب 1439 هـ الموافق 07 أبريل 2018 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم 1000 سلة غذائية على قرى وادي الملح بمديرية نهم في محافظة صنعاء، يستفيد منها 6000 فرد، وهي من إجمالي المخصص للمحافظة والبالغ 18919 سلة غذائية، ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.ويأتي التوزيع ضمن المشروعات الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لمحافظات اليمن كافة دون تمييز.// انتهى //14:18ت م