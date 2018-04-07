سكاكا 21 رجب 1439 هـ الموافق 07 أبريل 2018 م واسضخت أمانة منطقة الجوف أكثر من 200 ألف متر مكعب من مياه الأمطار عبر محطات تصريف مياه الأمطار وخطوط الطرد خلال الـ 12 ساعة الماضية في مدينة سكاكا ، بعد هطول كميات كبيرة من الأمطار .وأكد أمين منطقة الجوف المهندس عجب بن عبدالله القحطاني أن الأمانة تعمل على تنفيذ خطتها السنوية لاستقبال موسم الأمطار بالإمكانيات البشرية والمادية في البلديات التابعة، بما في ذلك جاهزية غرفة الطوارئ التي تعمل على توجيه فرق الصيانة والفرق الميدانية للتعامل مع تجمعات المياه في جميع المناطق والأحياء غير المخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار، وفق الخطط المعدة مسبقاً لمثل هذه الظروف، وتشغيل المضخات التي تتولى سحب وشفط المياه ضمن مشروعات درء السيول وتصريف مياه الأمطار.وأشار إلى تشغيل جميع محطات تصريف مياه الأمطار التي سحبت كميات كبيرة من المياه، ونشر عدد كبير من الآليات والمعدات بإشراف 35 مراقب وأكثر من 680 عامل، بالإضافة لأكثر من 17 دفاعة في مدينة سكاكا، إضافة إلى قيام عدد من مسؤولي الأمانة بجولات ميدانية لمتابعة عمل الفرق الميدانية وإعداد تقارير شاملة بذلك.ونوه المهندس القحطاني بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف وتوجيهاته المباشرة، التي تشدد على ضرورة تضافر الجهود بين الإدارات ذات العلاقة والاستمرار في إزالة تجمعات مياه الأمطار والأضرار والعوائق التي حدثت عقب هطول أمطار الخير والبركة مساء أمس.// انتهى //15:30ت م