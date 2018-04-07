أبها 21 رجب 1439 هـ الموافق 07 أبريل 2018 م واسواصلت الفرق الميدانية التابعة لأمانة منطقة عسير اليوم استكمال أعمال إزالة الأتربة والأشجار والمخلفات الناتجة عن جريان السيول وتجمعات المياه التي هطلت أمس على مدينة أبها وضواحيها ورفع 247 متر مكعب من الأتربة ومخلفات السيول.ونفذت الإدارة العامة للنظافة بأعمال الكنس اليدوي والآلي من الشوارع الرئيسية والداخلية داخل الأحياء ، والاستعانة بأكثر من 8 فرق ميدانية تضم أكثر من 39 معدة متنوعة وبـ 675 من القوى العاملة لمباشرة أكثر من 59 موقعا.واستجابت الأمانة لبلاغ تجمع مياه داخل منزل أحد المواطنين بحي النميص بعد استغاثته بطوارئ الأمانة 940 ، وكإجراء عاجل تم توجيه الفرق بسحب المياه من الموقع حرصا من الأمانة على سلامة المواطن وساكني المبنى .// انتهى //15:42ت م