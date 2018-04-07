الدمام 21 رجب 1439 هــ الموافق 07 ابريل 2018 م واسعقدت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية ( بناء ) اليوم ، مؤتمر صحفي ، قبيل انطلاق مبادرة بناء قدرات وتبادل خبرات العاملين في جمعيات الأيتام (٣) التي يدشنها صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية غداً .وأوضح عضو مجلس الشورى مدير عام الجمعية بالحضور عبدالله بن راشد الخالدي أن هذه المبادرة انطلقت من رؤية الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية (بناء) ،لحرصها على المساهمة في دعم القطاع الخيري وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي تركز كثيراً على بناء قدرات القطاع غير الربحي باعتباره رافداً من روافد التنمية ويعتبر قطاع الأيتام أحد هذه القطاعات المهمة كون الأيتام من الفئات الأكثر احتياجاً ونستطيع بإذن الله بمبادراتنا وبرامجنا التنموية أن نقدم لهم برامج نوعية تساهم في تكوين شخصيتهم وجعلهم مساهمين فاعلين في بناء وطنهم .وبين أن هذه المبادرة تقام للعام الثالث على التوالي بتوجيه ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس إدارة الجمعية ، وتهدف المبادرة إلى رفع الناتج المحلي في القطاع الثالث وهذا دورنا في بناء القدرات ونقل الخبرة والتجربة التي كسبتها جمعية بناء خلال السنوات الماضية وحققت العديد من الإنجازات أهلتها للحصول على عدد من الجوائز الهامة على مستوى المملكة ودول الخليج والوطن العربي .وأشار الخالدي إلى أن عدد جمعيات الأيتام في المملكة ٢٤ جمعية متخصصة في خدمة الأيتام يعمل فيها أكثر من ١٣٠٠ موظف وموظفة يقدمون الرعاية لأكثر من ١٣٥٠٠٠ يتيم ويتيمة وأرملة على مستوى المملكة ، منوهاً إلى أنه في النسخة الثالثة من مبادرة بناء قدرات وتبادل خبرات العاملين في جمعيات الأيتام في المملكة سيتم استضافة ١٠٠ قيادي وتنفيذي من جمعيات المملكة سيتم تدريبهم في تخصصات غاية في الأهمية يحتاج إليها العاملين في جمعيات الأيتام .// انتهى //15:43ت م