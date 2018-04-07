الرياض 21 رجب 1439 هـ الموافق 07 أبريل 2018 م واسبدأ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع 4500 كرتون من التمور في عشرة مراكز في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة يستفيد منها 27000 فرد، وهي من إجمالي المخصص للمحافظة من التمور والبالغ 1000 طن ، وذلك ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية المتنوعة التي يقدمها المركز للمحافظات اليمنية كافة دون تمييز .// انتهى //15:43ت م