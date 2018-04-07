محايل 21 رجب 1439 هـ الموافق 07 أبريل 2018 م واسنقل محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي اليوم, تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - ، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير لذوي العريف إبراهيم بن علي جرشان البارقي أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد في الحد الجنوبي، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.من جانبهم عبر ذوو الشهيد عن فخرهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف وفي سبيل أداء واجبه، سائلين الله تعالى أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره.// انتهى //15:45ت م