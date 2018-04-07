نجران 21 رجب 1439هـ الموافق 07 أبريل 2018م واستنفذ الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلة بالمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية "تكامل" بنجران، الأربعاء القادم، ورشة تدريبية بعنوان " تأهيل المرخصين".وتستهدف الورشة التدريبية المرخص لهم والمستثمرين في القطاعات السياحية، لتعريفهم باختصاصات الهيئة العامة للسياحة والاستثمار السياحي, ومبادرات الهيئة في برنامج التحول الوطني 2020م، إضافةً إلى متطلبات الأمن والسلامة والنظافة في المنشآت السياحية وأبرز ملامح نظام السياحة ولوائحه التنفيذية, واستعراض أهم المخالفات في المنشآت السياحية.// انتهى //15:52ت م