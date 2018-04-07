عرعر 21 رجب 1439 هـ الموافق 07 أبريل 2018 م واسوقعت جامعة الحدود الشمالية اتفاقية للتعاون والتبادل المعرفي بين الجامعة وجامعة كانزاوا اليابانية ، حيث تهدف الاتفاقية إلى التعاون العلمي والتبادل المعرفي في مختلف المجالات العلمية والبحثية وتبادل الزيارات الطلابية وإتاحة فرص التدريب لطلاب وطالبات الجامعة لبناء خبراتهم ومهاراتهم العلمية في مختلف التخصصات تحقيقاً لخطة الجامعة الاستراتيجية نحو التميز العلمي وتطوير كفاءة كوادرها الأكاديمية وفتح الفرص المناسبة لمعيدي الجامعة لاستكمال الدراسات العليا.يذكر أن جامعة كانزاوا من الجامعات المتميزة عالمياً حيث تحتل رقم 86 من بين سبعمائة جامعة يابانية، ومتميزة في التخصصات الطبية والهندسية والتقنية وتخصصات العلوم، وكذلك التخصصات الزراعية ، كما يذكر أن جامعة الحدود الشمالية تعتبر ثاني جامعة سعودية توقع هذه الاتفاقية مع جامعة كانزاوا بعد جامعة الملك فيصل .// انتهى //15:53ت م