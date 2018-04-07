نجران 21 رجب 1439هـ الموافق 07 أبريل 2018م واسأقام ميدان الهجن بمنطقة نجران اليوم، سباقه الصيفي السابع ضمن سباقات الهجن للموسم الحالي .وأوضح مدير الميدان حسين بن سالم آل صبيح، أن السباق يتكون من 19 شوطاً ، خصصت عشرة أشواط منها لفئة المفاريد ،ومسافتها كيلو و 500 متر، وجاءت في الشوط الأول البكرة "سحابة" للمالك سيف عامر القشانين في المركز الأول، فيما حقق في الشوط الثاني المركز الأول القعود "الجذاب" للمالك رشيد بن هادي آل عباس، والشوط الثالث حققت المركز الأول فيه البكرة "تنزيل" للمالك سعيد مرزوق الربيعي، وفي الشوط الرابع حصل على المركز الأول فيه العقود "شاهين" للمالك رشيد هادي آل عباس، والشوط الخامس حصلت على المركز الأول فيه البكرة "مشهورة" للمالك ناجي مسفر آل رزق، فيما حقق في الشوط السادس المركز الأول القعود "الأسد" للمالك مسفر عبدالله آل رزق،والشوط السابع حققت المركز الأول البكرة "مشرفة" للمالك نايف صالح بعوان، وفي الشوط الثامن قعدان جاءت النتيجة "دخول جماعي"،والشوط التاسع حققت المركز الأول فيه البكرة "مشهورة" للمالك ناجي مسفر آل رزق، فيما حصل على المركز الأول في الشوط العاشر القعود " الأسد" للمالك مسفر بن عبدالله آل رزق.فيما خصصت تسعة أشواط للمفاريد ،ومسافتها كيلو و200 متر، وحققت في الشوط الأول البكرة "مشهورة" للمالك ناجي مسفر آل رزق المركز الأول فيه، وفي الشوط الثاني حقق المركز الأول فيه القعود "الزعيم" للمالك منصر محمد آل رزق، والشوط الثالث حصلت على المركز الأول فيه البكرة " الذيبة" للمالك سعيد صالح بغوان، وفي الشوط الرابع حصل على المركز الأول القعود "شاهين" للمالك ناصر مطارد العنتوت، والشوط الخامس حصلت على المركز الأول البكرة "العابرة" للمالك حسين مانع آل منجم، وفي الشوط السادس حقق المركز الأول القعود "شاهين" للمالك ناصر مطارد العنتوت، فيما جاءت نتيجة الشوط السابع بكار "دخول جماعي"، وفي الشوط الثامن حقق المركز الأول فيه القعود"مرعب" للمالك إبراهيم حين آل شرمه، وفي الشوط التاسع حققت المركز الأول البكرة "شواهين للمالك صامد مسفر آل رزق.// انتهى //15:53ت م