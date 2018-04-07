حائل 21 رجب 1439 هـ الموافق 07 أبريل 2018 م واسثمن المدير التنفيذي للجمعية الخيرية بحائل فهد الصوينع التفاعل غير المستغرب من أطياف المجتمع، ما أسهم في تعزيز دور الجمعية وإثراء أنشطتها ومبادراتها الخيرية، داعياً إلى استمرار هذا التفاعل تجسيداً لمعاني التلاحم والترابط، مؤكداً أن الجمعية تسعى حالياً إلى تطوير أعمالها ورفع كفاءة أدائها بما يحقق أهدافها النبيلة وتطلعات المجتمع المحلي.من جانبه أوضح المشرف على المستودع الخيري بالجمعية وليد الشدوخي أن إجمالي ما قدمه المستودع الخيري التابع للجمعية الخيرية بمنطقة حائل من مواد عينية وغذائية خلال شهر مارس 2018م بلغ (454,980) ريال، شملت تأثيث 18 منزل وتوزيع 1533 قسيمة شرائية و324 كيلو أرز وطحين و1224 كيلو تمر و 47 مجموعة من الخضروات والفواكه و50 سلة غذائية، في حين استقبل المستودع الخيري 145 طلب تبرع و33 طن ملابس و16 طن من الورق.ونوه الشدوخي بعددٍ من الإسهامات الخيرة للمستودع لإيصال المعونات العينية إلى الأسر المحتاجة في المنطقة، مصنفاً تجربة المستودع الخيرى ضمن التجارب الخيرية والإنسانية المتميزة، والمبادرات الرائدة التي تعكس التكافل والترابط الإنساني والاجتماعي للمجتمع.وأشار إلى جهود المستودع المستمرة في استقبال ما تقدمه الأسر المتبرعة، مثل الفائض عن حاجتها من المواد الغذائية والملابس والأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية، التي يعمل بشكلٍ منظم ومكثف لإيصالها إلى الأسر الفقيرة لسد حاجاتها الأساسية وتأمين متطلباتها من ضروريات الحياة.// انتهـى //16:04ت م