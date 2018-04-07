سكاكا 21 رجب 1439 هـ الموافق 07 أبريل 2018 م واستنفذ مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة يوم غداً فرضية هطول أمطار غزيرة وجريان السيول على محافظة دومة الجندل.وأوضح مدير الدفاع المدني بمنطقة الجوف العميد محمد بن عبدالله القريني إن الفرضية تقوم على هطول أمطار غزيرة أدت إلى سيول جارفه نتج عنها خسائر في الأرواح والممتلكات وإلحاق الضرر بعدد من المنشآت والمساكن وانقطاع عدد من الطرق واحتجاز الأشخاص داخل المنازل والمركبات ومداهمة السيول المنقولة للتجمعات السكانية وكذلك غمر بعض المناطق المنخفضة بكميات كبيرة من المياه.وبين أن الخطة تهدف إلى تلافي مخاطر الأمطار والسيول التي تهدد سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة والوقوف على مدى جاهزية الإمكانات البشرية والآلية اللازمة لأعمال المواجهة وإعادة الأوضاع بعد الكارثة ورفع درجة تنسيق الجهود مع الجهات والمصالح الحكومية ذات العلاقة.// انتهى //16:59ت م