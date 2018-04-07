الرياض 21 رجب 1439 هـ الموافق 07 أبريل 2018 م واسواصل المنتخب السعودي لألعاب القوى للشباب صدارته للبطولة السادسة عشرة لدول مجلس التعاون الخليجي بعد نهاية اليوم الثاني في البطولة التي تستضيفها الكويت .وأضاف لاعبو الأخضر 7 ميداليات متنوعة في ثاني أيام البطولة "ذهبية واحده ،4 فضيات ، برونزيتان" وانتزع ‏العداء سامي اليامي ذهبية سباق 800م بزمن 1,58,12 دقيقة ، فيما جاءت الميداليات الفضية عن طريق العداء فيصل مغربي في سباق 800م بزمن 1:58:85 دقيقة و أضاف الرامي مصطفى أبو شاهين الميدالية الفضية الثانية للأخضر في مسابقة رمي القرص بعد أن رمى لمسافة 51.60 متر، بينما جاءت الفضية الثالثة بواسطة الواثب علي آل صلاح في منافسات الوثب الثلاثي بمسافة 13.92م .واختتم الميداليات الفضية فريق التتابع السعودي المكون من العدائين "عبده مرزوق ، أحمد المرواني ، أحمد جمعة ، باقر آل جمعة" بعدما حل ثانياً في سباق 4x100 بزمن 42.02 ثانية .وجاءت الميداليات البرونزية عن طريق الواثب أحمد الدوشي في منافسات الرثب الثلاثي ببمسافة 13.69م و أضاف العداء فايز السبيعي الميدالية البرونزية الثانية في سباق 3000 موانع بعد أن أنهى السباق بزمن 10:20.72 دقيقة .// انتهى //16:59ت م