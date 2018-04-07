الرياض 21 رجب 1439 هـ الموافق 07 أبريل 2018 م واستأهل الرماة السعوديون للأدوار النهائية في منافسات كأس آسيا "المرحلة الثانية" التي تجري منافساتها في مدينة مانيلا بالفلبين بمشاركة أكثر من 140 لاعباً يمثلون 13 دولة آسيوية .وتأهل الرامي فارس العتيبي لدور الـ 16 بعد أن حصد 649 نقطة في منافسات القوس الأولمبي فيما جمع الرامي عبدالإله بن علي 645 نقطة الذي تأهل للدور نفسه برفقه الرامي منصور علوي أيضاً .ويواجه الرامي منصور علوي زميله فارس العتيبي في الدور المقبل الذي سيقام صباح غد الأحد فيما يواجه عبدالإله بن علي نظيرة الفلبيني خافيير مارك .وفي نفس السيـاق تأهل الرامي عبدالعزيز الروضان لدور الثمانية بعد أن جمع 685 نقطة في منافسات قوس البكرة و سيواجه الرامي التايواني شين هسوان بعد غد الأثنين .// انتهى //16:59ت م