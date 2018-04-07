لندن 21 رجب 1439 هـ الموافق 7 أبريل 2018 م واسسلّطت الصحف البريطانية الرئيسة اليوم ، الضوء على تحسّن الحالة الصحية للجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبل وابنته عقب حادث التسمم الذي وقع مؤخرًا ، منوهة بالتركيز على الرد المناسب على تسميم الجاسوس الروسي السابق وابنته بدل الانشغال بحملة التضليل التي تقودها روسيا بشأن الحادث .ولفتت الانتباه إلى تطور الأحداث في قطاع غزة كما أشارت إلى تعرض الغوطة الشرقية السورية مجددًا لضربات جوية أمس للمرة الأولى منذ أسبوع إثر تجمد المفاوضات بشأن انسحاب المعارضة السورية منها .وتناولت الصحف المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين بما يتعلق بالرسوم الجمركية. وأفادت بنشر سلطات ولاية تكساس الأمريكية عناصر من الحرس الوطني على الحدود مع المكسيك، في أعقاب دعوة من الرئيس دونالد ترامب .وأشارت إلى بدء محاكمة رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما حول تهم فساد ذات صلة بصفقة أسلحة منذ 20 عامًا. وأفادت بصدور حكم بسجن رئيسة كوريا الجنوبية السابقة بارك غيون- هاي لمدة 24 عامًا .// انتهى //17:33ت م