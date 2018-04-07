طرابلس 21 رجب 1439 هـ الموافق 7 أبريل 2018 م واستواصل اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي توزيع مساعدات إنسانية على الأسر الليبية النازحة في مدن ومناطق شرق ليبيا عن طريق فروع جمعية الهلال الأحمر الليبي بتلك المناطق .ففي البيضاء قام المتطوعين في الهلال الأحمر بتوزيع 160 سلة من المواد الغذائية الأساسية ومواد غير غذائية متمثلة في مفروشات وأغطية وأواني الطهي على الأأسر النازحة داخل مدينة البيضاء وضواحيها .وأما في شحات قالت جمعية الهلال الأحمر اليوم إنها وزعت المساعدات على أكثر من 200 ، مؤكدة أنها مستمرة في التوزيع على بقية الأسر ، وفقًا للكشوفات الموجودة في مخازن الفرع .وأوضحت الجمعية أن المساعدات تم توزيعها على ألاسر النازحة من مناطق سرت وتاورغاء ودرنة ، ضمن الدعم الذي تقدمه اللجنة الدولية للصليب الأحمر بليبيا للنازحين .يشار إلى أن جمعية الهلال الأحمر الليبي تتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إيصال المساعدات الإنسانية للنازحين الذين اضطروا لمغادرة منازلهم ومدنهم بسبب الصراعات المسلحة في ليبيا .// انتهى //17:33ت م