عام / الصليب الأحمر الدولي توزع مساعدات على النازحين في شرق ليبيا
السبت 1439/7/21 هـ الموافق 2018/04/07 م واس
طرابلس 21 رجب 1439 هـ الموافق 7 أبريل 2018 م واس
تواصل اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي توزيع مساعدات إنسانية على الأسر الليبية النازحة في مدن ومناطق شرق ليبيا عن طريق فروع جمعية الهلال الأحمر الليبي بتلك المناطق .
ففي البيضاء قام المتطوعين في الهلال الأحمر بتوزيع 160 سلة من المواد الغذائية الأساسية ومواد غير غذائية متمثلة في مفروشات وأغطية وأواني الطهي على الأأسر النازحة داخل مدينة البيضاء وضواحيها .
وأما في شحات قالت جمعية الهلال الأحمر اليوم إنها وزعت المساعدات على أكثر من 200 ، مؤكدة أنها مستمرة في التوزيع على بقية الأسر ، وفقًا للكشوفات الموجودة في مخازن الفرع .
وأوضحت الجمعية أن المساعدات تم توزيعها على ألاسر النازحة من مناطق سرت وتاورغاء ودرنة ، ضمن الدعم الذي تقدمه اللجنة الدولية للصليب الأحمر بليبيا للنازحين .
يشار إلى أن جمعية الهلال الأحمر الليبي تتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إيصال المساعدات الإنسانية للنازحين الذين اضطروا لمغادرة منازلهم ومدنهم بسبب الصراعات المسلحة في ليبيا .
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