رام الله 21 رجب 1439 هـ الموافق 7 أبريل 2018 م واسشارك عشرات الصحفيين الفلسطينيين في مدينة رام الله، في اعتصام احتجاجي، ضد استمرار جرائم الاحتلال بحقهم، التي كان آخرها قتل الصحفي ياسر مرتجى خلال قيامه بعمله الإعلامي في تغطية مسيرة العودة على حدود قطاع غزة أمس .وقال عضو الأمانة العامة في نقابة الصحفيين عمر نزال خلال الوقفة التي دعت إليها النقابة، اليوم إن جريمة قتل الصحفي مرتجى، تضاف إلى الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق الصحفيين والصحفيات منذ العام 1967، التي أدت إلى ارتقاء 80 شهيدًا .وأشار إلى أن 48 شهيدًا ارتقوا منذ العام 2000 في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى جانب مئات الإصابات بالرصاص، وحالات الاعتقال والضرب والمنع من التغطية والسفر، كل ذلك يتم ارتكابه بقرار سياسي واضح .وأضاف أن تصريحات حكومة الاحتلال في مارس عام 2016 والداعي لاستهداف الصحفيين المتعمد، لمنعهم من نقل الحقيقة .وقال إن الاحتلال يواصل منع الصحفيين من التنقل والعمل بحرية في كافة المواقع، وها هو اليوم يحرمهم من المشاركة في تشييع جثمان زميلهم، وهذه جريمة بحد ذاتها بحقهم .// انتهى //17:34ت م