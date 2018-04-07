بيروت 21 رجب 1439 هـ الموافق 7 أبريل 2018 م واسطالبت اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان بتحرك دولي جاد وفاعل من أجل حماية المتظاهرين الفلسطينيين في قطاع غزة .وأعربت اللجان الفلسطينية في بيان اليوم قلقها بسبب العنف المتصاعد الذي تمارسه قوات الاحتلال الاسرائيلي في مواجهة المتظاهرين الفلسطينيين العزل .وأكدت اللجان أن لا سلام ولا استقرار في منطقة الشرق الاوسط إلا بالاستناد إلى قرار الشرعية الدولي والاسراع في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة المعنية بالقضية الفلسطينية .من جهة ثانية ، عمت المسيرات والاعتصامات الحاشدة مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تضامنًا مع المتظاهرين الفلسطينيين في غزة .واستنكر المشاركون في الاعتصامات والمسيرات الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين مطالبين بوضع حد للعنف الإسرائيلي المفرط في مواجهة التحركات السلمية الفلسطينية .// انتهى //17:35ت م