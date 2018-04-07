سياسي / اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان تطالب المجتمع الدولي بحماية المتظاهرين الفلسطينيين في قطاع غزة
السبت 1439/7/21 هـ الموافق 2018/04/07 م واس
بيروت 21 رجب 1439 هـ الموافق 7 أبريل 2018 م واس
طالبت اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان بتحرك دولي جاد وفاعل من أجل حماية المتظاهرين الفلسطينيين في قطاع غزة .
وأعربت اللجان الفلسطينية في بيان اليوم قلقها بسبب العنف المتصاعد الذي تمارسه قوات الاحتلال الاسرائيلي في مواجهة المتظاهرين الفلسطينيين العزل .
وأكدت اللجان أن لا سلام ولا استقرار في منطقة الشرق الاوسط إلا بالاستناد إلى قرار الشرعية الدولي والاسراع في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة المعنية بالقضية الفلسطينية .
من جهة ثانية ، عمت المسيرات والاعتصامات الحاشدة مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تضامنًا مع المتظاهرين الفلسطينيين في غزة .
واستنكر المشاركون في الاعتصامات والمسيرات الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين مطالبين بوضع حد للعنف الإسرائيلي المفرط في مواجهة التحركات السلمية الفلسطينية .
// انتهى //
17:35ت م