سكاكا 21 رجب 1439 هـ الموافق 07 أبريل 2018 م واستابع صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف الأعمال والإجراءات الميدانية التي قامت بها الجهات الخدمية متمثلة في الأمانة والدفاع المدني والمياه والبلديات الميدانية، لإزالة تجمعات مياه الأمطار والأضرار والعوائق التي حدثت عقب هطول أمطار الخير والبركة على مدينة سكاكا ومحافظة دومة الجندل مساء أمس .وأعرب سمو أمير منطقة الجوف عن شكره لجميع الجهات المشاركة في ذلك على ما قاموا به من جهود لرفع الضرر عن المواطنين والأحياء والشوارع المتضرره، مؤكداً سموه في الوقت ذاته على المسؤولين بضرورة تحديد مواطن الخلل والعمل على تلافيها خلال العام الحالي وعدم التهاون أو التأخير في المعالجات العاجلة والمستقبلية مع أهمية الإستفادة من مشاريع درء أخطار السيول والرفع للإمارة بتقارير دورية.ونوه سمو الأمير بدر بن سلطان بتعاون المواطنين واللجان التطوعية لما قاموا به من جهود في هذا الجانب جنباً إلى جنب مع الجهات ذات العلاقة.// انتهى //17:55ت م