الدوادمي 21 رجب 1439 هـ الموافق 07 أبريل 2018 م واسكثفت بلدية محافظة الدوادمي جهودها لتصريف مياه الأمطار المتجمعة في بعض أحياء وشوارع المحافظة، نتيجة هطول الأمطار التي شهدتها المحافظة وضواحيها خلال اليومين الماضيين.وواصلت فرق الطوارئ في البلدية جهودها لإزالة تجمعات المياه ونواتجها من الأتربة والمخلفات من الشوارع الرئيسة والفرعية داخل الأحياء، من خلال خمسة فرق طوارئ مدعومة بـ 250 فرداً ما بين مشرف وفني وعامل و36 آلة ومعدة, بالإضافة إلى فرق كنس يدوي لإزالة الأتربة ونظافة مصائد السيول والعبارات من الشوارع الرئيسية والداخلية داخل الأحياء مدعمة بالآليات لضمان استمرار الحركة المرورية.وشكلت بلدية الدوادمي غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة تتلقى البلاغات مرتبطة بالفرق الميدانية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة الأرواح والممتلكات.// انتهى //17:58ت م