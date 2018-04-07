الرياض 21 رجب 1439 هـ الموافق 07 أبريل 2018 م واسأوضح وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار أن المملكة تتابع المستجدات والمتغيرات التي تطرأ على الوضع الصحي عالميًّا بالتعاون والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية الدولية مثل مراكز مراقبة الأمراض الدولية .وأكد جوخدار رئيس وفد وزارة الصحة بالمملكة خلال زيارته الحالية لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن المملكة تعدّ مرجعًا رائدًا في مجال طب الحشود، حيث أن لديها خبرات متميزة في هذا المجال أشاد بها العديد من المنظمات الصحية الدولية ، كما قدمت الرؤية السعودية 2030، إستراتيجية متكاملة لتطوير منظومة الحج والعمرة، مستهدفة زيادة الطاقة الإستيعابية لإستقبال ضيوف الرحمن المعتمرين من 8 ملايين إلى 15 مليون مسلم بحلول عام 1442هـ (2020م)، ثم الخطوة الأكبر والأهم بزيادتهم إلى 30 مليون معتمر بحلول عام 1452هـ 2030، مضيفاً أن خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - أولى عناية كريمة للقطاع الصحي حرصاً منه على صحة وسلامة أبناء شعبه، وخير دليل على ذلك صدور موافقته الكريمة على تبني أن تكون الصحة العامة سياسة وأولوية في جميع الأنظمة والتشريعات لمكافحة الأمراض والوقاية منها مما يخفف من عبء الأمراض، وبحيث تكون الصحة أولوية في جميع السياسات وهو مايعكس إهتمامه الدائم بصحة المواطنين وتوفير الرعاية الطبية لهم .وأشاد الدكتور جوخدار بالخبرات المتميزة لدولة الإمارات في مجال الاستعداد والاستجابة للطوارئ والأزمات والكوارث، مشيراً إلى أن زيارته للإمارات تندرج في إطار الجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة بالمملكة لتعزيز خبراتها والرغبة في الاطلاع على التجارب الناجحة في الدول الشقيقة، لاسيما دولة الإمارات.وأعرب عن سعادته بزيارة المركز في منطقة الخليج العربي، مؤكدًا حرص المملكة على التعاون مع مركز عمليات الطوارئ والأزمات والكوارث في مجال التدريب والعمل المشترك.يذكر أن الوفد السعودي اطلع على التجربة المميزة في إنشاء وتشغيل مركز عمليات الطوارئ والأزمات والكوارث وآلية العمل بالمركز.وبحث وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي الدكتور محمد سليم العلماء خلال الزيارة مع وكيل الوزارة للصحة العامة بالمملكة الدكتور هاني عبد العزيز جوخدار سبل التعاون المشترك في المجالات الصحية بين البلدين.وأكد وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي خلال اللقاء الذي حضره مدير مركز عمليات الطوارئ والأزمات والكوارث بوزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي الدكتور عبد الكريم عبدالله الزرعوني والمشرف العام للإدارة العامة للطوارئ في وزارة الصحة بالمملكة الدكتور جلال بن محمد العويس عمق الروابط الوثيقة بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة انطلاقا من حرص القيادة الرشيدة معربًا عن التطلع إلى تطوير علاقات التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات الصحية.من جانبه أوضح الدكتور الزرعوني أن هذه الزيارة تهدف إلى الاطلاع على التجربة الفريدة للوزارة في إنشاء مركز عمليات الطوارئ والأزمات والكوارث ومكونات المركز وإجراءاته والتعرف على تجربة دولة الإمارات في مجال المخزون الطبي الاستراتيجي وكيفية تجميع وتحليل وإدارة الموارد الصحية وآلية التنسيق مع الجهات الصحية الإماراتية كافة فضلا عن الاطلاع على النظام الإلكتروني لإدارة الأحداث الصحية وتقديم خدمات التدريب وتنظيم زيارات لوفود الخبراء.// انتهى //18:01ت م