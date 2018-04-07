المدينة المنورة 21 رجب 1439 هـ الموافق 07 أبريل 2018 م واسوقع معالي مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي، عقد تجديد تمويل كرسي مؤسسة محمد وعبدالله بن إبراهيم السبيعي الخيرية لتنمية مهارات طلاب المنح لمدة ثلاث سنوات, مع الأمين العام المساعد للمؤسسة قرناس القرناس.ويهدف الكرسي إلى تنمية وتطوير مهارات طلاب المنح، وتطوير علاقات الطلاب بمجتمعاتهم، وتوجيههم لمجالات تنموية تتلاءم مع قدراتهم وميولهم, من خلال إنشاء مركز لتنمية المهارات وتدريب 6 آلاف طالب من طلاب المنح بالجامعة, كما يُعد كرسي مؤسسة محمد وعبدالله بن إبراهيم السبيعي الخيرية لتنمية مهارات طلاب المنح بالجامعة, الأول من نوعه في الجامعات السعودية بوصفه كرسي غير ربحي يُسهم في تنمية مهارات طلاب المنح الدعوية والقيادية والإعلامية بأساليب وطرائق منهجية وإبداعية.// انتهى //18:11ت م