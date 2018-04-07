المدينة المنورة 2١ رجب 1439 هـ الموافق ٠٧ ابريل 2018 م واسالتقى معالي مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني، محافظ محافظة خيبر بدر المطيري خلال جولته مؤخراً للمحافظة، وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين الجانبين والشراكة بين جامعة طيبة بفرع خيبر والمحافظة.وأكد السراني على الدور الذي يقوم به محافظ خيبر من خلال تقديم كافة التسهيلات لفرع الجامعة خيبر للقيام بدوره في تهيئة البيئة التعليمية للمنسوبين والطلبة، وأن الجامعة تسعى لإتاحة التخصصات التي تلبي احتياجات المحافظة.وأبان أن الجامعة تهتم بالفروع بمحافظات منطقة المدينة المنورة والتي تبلغ ستة أفرع ومنها فرع الجامعة بمحافظة خيبر وتقوم بتسهيل الخدمات لها، وقد وضعت لها شعار في العام المنصرم وهو شعار "الفروع أولا" وذلك لتلبية احتياجاتها التقنية والوظيفية والتعليمية والخدمية، وأن إدارة الجامعة تدعم الفروع بكافة احتياجاتها، كما أن هذه الزيارة لفرع الجامعة بمحافظة خيبر تأتي ضمن الزيارات المستمرة للاطلاع على آخر المستجدات.بدوره رحب محافظ محافظة خيبر بدر المطيري، بمعالي د.السراني، مؤكداً أن الشراكة بين الجانبين تشهد تميزا انعكس على الأداء المقدم للمواطن في المحافظة، مقدما شكره لمعالي الدكتور السراني على ما لمسته المحافظة في تغيير ملموس في البنية التحتية والكادر التعليمي لفرع الجامعة، مبيناً أن المحافظة لن تألو جهداً في تقديم كافة الإمكانيات لدعم فرع جامعة طيبة بالمحافظة وتقديم الجهود الممكنة والتي تجعل الفرع يقوم بدوره على أكمل.من جهة أخرى التقى معالي مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني بطلاب وطالبات كلية المجتمع للوقوف على احتياجاتهم، وإيجاد الحلول للمعوقات التي قد تواجههم خلال دراستهم.وأوضح معاليه أن الجامعة على تحديث التخصصات للتتناسب مع احتياجات الفروع والمحافظات، كما أن هذا التحديث يتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي وضعت خارطة طريق لمستقبل الوطن.وأضاف معاليه بأن من مميزات الرؤية أنها تشمل جميع قطاعات المملكة وعلى جميع المستويات، مطالب الطلبة بأن يطور من أنفسهم، لأنهم هم شعلة الرؤية.وفي السياق ذاته، التقى معالي مدير الجامعة بأعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الكلية واستمع لاقتراحاتهم، وأهم ملاحظاتهم على الأداء التعليمي في الكلية.وأكد معاليه خلال اللقاء على أهمية الدور المناط على عاتق أعضاء هيئة التدريس للمساهمة في الارتقاء بالفرع، والعمل على تقديم الخدمات الأكاديمية والتعليمية والإدارية على أكمل وجه.// انتهى //18:12ت م