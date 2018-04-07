الطائف 21 رجب 1439 هـ الموافق 07 أبريل 2018 م واسزار معالي محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني جناح الكلية التقنية بالطائف المشارك بمهرجان الورد الطائفي الثالث عشر 2018 بالمنطقة المركزية بمدينة الطائف.أوضح ذلك عميد الكلية التقنية بالطائف المهندس حمد بن محمد القاسم، مشيرا إلى أن مشاركة الكلية تأتي في إطار التعاون المشترك بين الكلية والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.وقال القاسم إن الكلية التقنية بالطائف شاركت في جناحها بأعمال تعتمد على (إعادة التدوير)، وهي من تنفيذ الكلية كما شاركت بكثير من الأعمال، ومنها جهاز للتحذير من ارتفاع منسوب المياه في الأودية وجهاز لتخزين الطاقة الشمسية وتحويلها لطاقة كهربائية تتحرك الألواح فيه مع حركة الشمس كما شاركت الكلية بنظام لري المزارع يعتمد على الحاسب الآلي والتقنيات الإلكترونية.// انتهى //18:20ت م