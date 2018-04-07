الحقو 21 رجب 1439 هـ الموافق 07 أبريل 2018 م واسوظفت بلدية مركز الحقو التابع لمحافظة بيش بمنطقة جازان، العديد من كاميرات المراقبة الأمنية المرتبطة بها، لتمثل المرحلة أولى من مشروع متابعة المرافق الخدمية والمحافظة على الممتلكات العامة في بالمركز.وأوضح رئيس بلدية الحقو أحمد بن محمد كريري, أن البلدية تهدف من توظيف هذه الكاميرات إلى المحافظة على المرافق العامة من العبث والتخريب, وقياس مدى حاجتنا لبرامج توعوية تثقيفية تركز على أهمية الحفاظ على المرافق العامة لتظل قادرة على تقديم خدماتها لعموم أفراد المجتمع، مبيناً أن الكاميرات ستدار من غرفة للمراقبة سيعمل بها موظفون من منسوبي البلدية من ذوي الاختصاص، مع توفير نظام يربط هذه الكاميرات بغرفة المراقبة وتوجيهها أثناء التصوير ليلاً ونهاراً، إضافة لتوفر خاصة التسجيل الصوتي بتلك الكاميرات للعودة إليها عند الحاجة.// انتهى //18:30ت م