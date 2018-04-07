جيزان 21 رجب 1439 هـ الموافق 07 أبريل 2018 م واستشارك جمعية الإحسان الطبية الخيرية بمنطقة جازان في فعالية " فخر واعتزاز في نسخنه الثانية ، والمقام بالواجهة البحرية للكورنيش الشمالي بمدينة جيزان , من خلال المعرض الصحي المتخصص في التوعية والتثقيف من خلال مشروع رواد للتوعية والتثقيف الصحي .وأوضح الأمين العام للجمعية الدكتور خالد العطاس , أن المعرض الذي يستمر طيلة الفعاليات , يحتوي على عيادة للأسنان وعيادة للعيون وعيادة الباطنية وعيادة الكشف عن سرطان الثدي، إضافة إلى فحوصات طبية لضغط الدم وسكر الدم والطول والوزن ومؤشر كتلة الجسم وتقديم الاستشارة الطبية وتوزيع المطبوعات التوعوية عن الأمراض الشائعة في المجتمع, إضافة إلى مسابقات تفاعلية صحية ومرسم للأطفال .وأفاد أن المعرض يهدف إلى الإسهام في رفع الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع وزوار فعالية فخر واعتزاز بشكل خاص استمرارا لنهج الجمعية في التواجد في المناسبات والمهرجانات لاستهداف جميع فئات المجتمع وتوعيتهم صحيا من خلال مشروع رواد الذي يضم فريقا من المتطوعين من كلية الطب والعلوم الطبية لتنفيذ عدد من البرامج التي تسهم في التوعية والتثقيف الصحي لأفراد المجتمع.// انتهى //18:31ت م