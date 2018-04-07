وادي الدواسر 21 رجب 1439 هـ الموافق 07 أبريل 2018 م واساختمت أمس بطولة الوفاء الرياضية الثانية لكرة القدم ، التي نظمتها لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالشرافاء في محافظة وادي الدواسر ، بحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية بالمحافظة خلف بن محمد بن قويد ، حيث أقيمت المباراة الختامية وانتهت بفوز الشرافاء على البواسل بركلات الترجيح 5- 4 بعد أن تعادل الفريقين في الوقت الأصلي للمباراة .وقام بعدها مدير مركز التنمية الاجتماعية ، ورئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالشرافاء سعد بن محمد الصافي بتوزيع الجوائز حيث فاز بكأس أفضل حارس راجح جبران من فريق الشرافاء ، وفاز بكأس هداف البطولة مبارك طيشان من فريق الشرافاء ، وفاز بكاس أفضل لاعب جبران سالم من فريق شباب أحد ، بعدها كرم حكام البطولة ، ثم سلما كأس المركز الثاني والميداليات الفضية للفريق الثاني ، وكأس المركز الأول والميداليات الذهبية لفريق الشرافاء .// انتهى //19:17ت م