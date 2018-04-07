القاهرة 21 رجب 1439 هـ الموافق 7 أبريل 2018 م واسأدانت مصر استمرار استخدام العنف والقوة المفرطة من جانب سلطات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين العزل الذين خرجوا في مظاهرات سلمية للأسبوع الثاني على التوالي بالأراضي الفلسطينية المحتلة .وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها اليوم، رفض مصر لاستخدام القوة وإزهاق أرواح مدنيين يشاركون في مسيرات سلمية تطالب بحقوق مشروعة وعادلة للشعب الفلسطيني .وطالبت مصر وفق البيان المجتمع الدولي بالعمل الجاد من أجل استعادة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها حقه في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، فضلًا عن باقي الحقوق التي أٌقرتها الشرعية الدولية .// انتهى //19:17ت م